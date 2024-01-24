Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский отметил, что за последнюю неделю выявили 3 216 случаев заболевания ОРВИ среди школьников. Это чуть менее 2% от того количества учащихся, которые учатся офлайн.

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Уйдут ли школьники Киева на карантин

Чиновник при этом отметил, что такие цифры точно не являются критическими и не требуют изменения формата обучения. И добавил, что сезонное заболевание у детей большей частью "течет" в легкой форме.

Также Мондриевский напомнил о важности соблюдать элементарные рекомендации, которые помогут уберечься от распространения инфекционных заболеваний. Он советует родителям объяснять детям, почему важно соблюдать правила гигиены и безопасности.

Если есть признаки заболевания у ребенка – не ведите его в школу или детский сад. Заботьтесь о себе и не подвергайте опасности других людей,

– подчеркнул чиновник.

И добавил, что в столице отслеживают ситуацию с ОРВИ. В случае прохождения эпидемического порога будут принимать решение о карантинных мерах в зависимости от ситуации – в отдельных школах, районах или в городе в целом.

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