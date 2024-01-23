Поэтому дети в этой деревне учатся дистанционно. Но учительница младших классов Вера Николаевна решила изменить ситуацию.

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Учительница обустроила класс в собственном доме

Педагогиня часто принимает четырехклассников у себя дома, чтобы дети могли больше общаться.

Класс обустроила в комнате размером три на четыре метра. Здесь с мужем разместили пять одноместных парт, небольшую доску, шкаф с учебниками. Здесь – и учительский стол с ноутбуком и классным журналом.

Роль школьного звонка исполняет маленький пес на цепи во дворе. Дети его любят, говорит хозяйка.

Ученики приходят на уроки к девяти утра. Каждый школьник в доме госпожи Веры имеет парту, где лежат его вещи. Ученики на перерывах также могут перекусить, делают физкультминутки, могут что-нибудь построить из конструктора.

Учительница Вера Николаевна в своем классе / Суспильное Чернигов

Каждый раз перед приходом детей учительница делает влажную уборку, чтобы детям было уютно.

Родители довольны, что я их дома учу. Конечно, хотят в большую школу, ведь у нас класс такой обустроенный (с новой украинской школой): новая мебель, сколько всякого оборудования. Ну да, побегу я в ту школу, что-то возьму, но это все равно совсем не то,

– говорит учительница.

Идею обустроить такой класс дома поддержал и муж учительницы Михаил. Убрал лишнюю мебель из комнаты, завез парты. Шутит, что он в этой импровизированной школе – и завхоз, и техработник, и директор, и кочегар.

Нет детей – так скучно. А когда детки приходят в школу, то весело. Не в школу, а к нам в дом, в школу. Рад, что жена согласилась детей сюда принимать. Я даже проводил уроки. Ты, Вера, вышла на улицу, а я у них чтение проверял. Они спрашивали: кто я такой? Как кто я такой? Тоже несостоявшийся учитель (смеется — ред.),

– говорит хозяин.

Для хозяев школьники – как собственные внуки. К слову, их дети живут в других городах, старший сын воюет. Госпожа Вера и господин Михаил малую Родину покидать и переезжать куда-то не хотят.

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