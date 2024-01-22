Так, с 22 января стражи порядка будут обеспечивать покой в школах Ковельского и Камень-Каширского районов области. Избрано для этого 47 полицейских из волынского отделения полиции охраны и патрульной полиции.
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Офицеры безопасности появились в школах Волыни
Эти правоохранители прошли соответствующее обучение на базе Львовского государственного университета внутренних дел. Теперь они готовы укреплять безопасную среду в образовательных учреждениях.
Заметим, что проект "офицеры Службы образовательной безопасности" внедряют на территории всей Украины. Сначала правоохранители вступят на службу в школы в тех регионах нашего государства, расположенные ближе к зонам боевых действий или к российским и белорусским границам.
Офицеры службы образовательной безопасности заботятся о безопасности всех участников образовательного процесса. Специалисты будут осуществлять пропускной режим, коммуникировать с другими экстренными службами, лично реагировать на правонарушения, проводить профилактические мероприятия и т.д.
– сообщают в волынском управлении полиции.
И добавляют, что каждый офицер снабжен металлоискателем, планшетом, рацией, спецсредствами, аптечками, чтобы вовремя, при необходимости, принять необходимые меры безопасности.
Заметим, что действующие правоохранители будут находиться на службе в таком режиме временно до тех пор, пока не стартует кампания по набору и обучению будущих офицеров Службы образовательной безопасности.
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В школах Луцка изменили формат обучения
- Школьников в Луцке перевели на дистанционное обучение.
- Такое решение приняли из-за волны анонимных сообщений о "заминировании" школ.
- Так школы будут работать на время.
- Пока в течение 22 – 24 января.