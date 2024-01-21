Об этом сообщил глава городского департамента образования Виталий Бондарь. И добавил, что так школы будут работать на время.

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Школы в Луцке перевели на дистанционку

Чиновник говорит, что школы будут работать в рамках дистанционного формата в течение 22 – 24 января.

Бондарь говорит, что такое решение приняли директора школ во время совещания. Они согласились, что безопасность должна быть на должном уровне. В частности, это касается проблемы постоянных сообщений о "заминировании".

О переходе на дистанционную форму обучения родителей и учеников извещают в школьных чатах.

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