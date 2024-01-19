Так считает учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков, лучший педагог 2021 года в нашей стране по версии Global Teacher Prize. Он, к слову, в 2023 году попал в десятку лучших учителей мира.
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Какая языковая программа необходима для деоккупированных территорий
Учитель считает, что нужно создать развлекательные визуальные учебники. При этом начинать с элементарного. В частности, не бояться преподавать десятиклассникам азы украинского языка и сосредотачиваться на речи.
Такие программы нужно создавать уже сейчас. После деоккупации ключевыми являются две вещи: образование и финансовый ресурс,
– подчеркнул Пройдаков.
И добавил, что многие люди живут в режиме "какая разница".
Их нужно перетаскивать на свою сторону и ласково через их детей воздействовать на них. Ключевое – это дети. Дети могут менять свои позиции,
– убежден учитель.
Заметим, Артур Пройдаков родился в городе Кадиевка (в настоящее время это оккупированная часть Луганской области). В ноябре 2014 года был вынужден покинуть дом из-за войны. После 24 февраля 2022 организовал курсы по украинскому языку для переселенцев.
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