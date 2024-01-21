Про це сповістив очільник міського департаменту освіти Віталій Бондар. І додав, що так школи працюватимуть тимчасово.
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Школи у Луцьку перевели на дистанційку
Чиновник каже, що школи працюватимуть у межах дистанційного формату протягом 22 – 24 січня.
Бондар каже, що таке рішення ухвалили директори шкіл під час наради. Вони погодились, що безпека має бути на належному рівні. Зокрема, це стосується проблеми постійних повідомлень про "замінування.
Наразі про перехід на дистанційну форму навчання батьків та учнів сповіщають у шкільних чатах.
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