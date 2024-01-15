Відсьогодні стартувало навчання чинних правоохоронців. Вони заступатимуть на службу у школи у межах реалізації проєкту "Офіцери служби освітньої безпеки".

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У січні поліцейські вже перебуватимуть на службі у школах України

Згодом їх замінять офіцери Служби освітньої безпеки, які пройдуть відбір та відповідну підготовку.

Вищезгаданий проєкт має на меті захистити дітей у школах в умовах повномасштабної війни росії проти України та створити безпекове середовище після війни.

У Нацполіції зазначають, що офіцер Служби освітньої безпеки – це фахівець з питань безпеки в освітньому закладі. Окрім поліцейських навичок та виконання протоколу безпеки, він матиме знання з психології дитини, аби розуміти її та за потреби вчасно допомогти та вжити необхідних заходів.

Офіцери СОБ стануть медіаторами між адміністраціями шкіл, батьківськими комітетами й дітьми та разом із педагогами працюватимуть над створенням безпечного середовища для дітей.

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Де працюватимуть поліцейські та які у них обов'язки

Так, вже у січні 402 школи, наближені до зони бойових дій та поблизу російського та білоруського кордонів, забезпечать офіцерами безпеки. Мовиться про Волинську, Дніпропетровську, Житомирську, Запорізьку, Київську, Миколаївську, Рівненську, Сумську, Чернігівську області.

До повноважень поліцейських входитиме пропускний режим (спецрамки та металошукачі у школах), комунікація з екстреними службами, виклик поліції та особисте реагування на правопорушення, їхнє припинення, затримання правопорушників.