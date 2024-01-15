С сегодняшнего дня стартовало обучение действующих правоохранителей. Они будут участвовать в школе в рамках реализации проекта "Офицеры службы образовательной безопасности".

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В январе полицейские будут находиться на службе в школах Украины

Затем их заменят офицеры Службы образовательной безопасности, которые пройдут отбор и соответствующую подготовку.

Вышеупомянутый проект имеет целью защитить детей в школах в условиях полномасштабной войны России против Украины и создать среду безопасности после войны.

В Нацполиции отмечают, что офицер Службы образовательной безопасности – это специалист по безопасности в образовательном учреждении. Кроме полицейских навыков и выполнения протокола безопасности, он будет знать психологию ребенка, чтобы понимать его и при необходимости вовремя помочь и принять необходимые меры.

Офицеры СОБ станут медиаторами между администрациями школ, родительскими комитетами и детьми и вместе с педагогами будут работать над созданием безопасной среды для детей.

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Где будут работать полицейские и какие у них обязанности

Так, уже в январе 402 школы, приближенные к зоне боевых действий и вблизи российской и белорусской границ, обеспечат офицерами безопасности. Речь идет о Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Черниговской области.

В полномочия полицейских будет входить пропускной режим (спецрамки и металлоискатели в школах), коммуникация с экстренными службами, вызов полиции и личное реагирование на правонарушения, их прекращение, задержание правонарушителей.