Так, вскоре в школах заработает Служба образовательной безопасности. Уже идет отбор полицейских. Детали рассказывает Образование 24.

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Как в школах будут усиливать безопасность

Так, в каждой школе будет находиться полицейский. Это будет специально отобранный, обученный и экипированный человек. На входах в школы установят металлоискатели и арки.

Особое внимание будут обращать на учебные заведения, расположенные неподалеку от зоны боевых действий и границы с Беларусью.

На сегодняшний день идет отбор пол тысячи работников. Уже весной они вступят на службу.

В Украине строят подземные школы

В Украине идет беспрецедентное строительство подземных школ. В частности, вскоре такое учебное заведение должно быть достроено в Харькове. В городе также проектируется строительство других таких школ.

Продолжается строительство подземной школы и в Харьковской области, в поселке Коротичи.

Также решили построить "школу под землей" в Покровске Донецкой области.

Больше о том, как трансформируют действующие учебные заведения в Украине в этом году, читайте в образовательных Прогнозах 24 Канала на 2024 год.