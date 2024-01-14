Так, вскоре в школах заработает Служба образовательной безопасности. Уже идет отбор полицейских. Детали рассказывает Образование 24.
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Как в школах будут усиливать безопасность
Так, в каждой школе будет находиться полицейский. Это будет специально отобранный, обученный и экипированный человек. На входах в школы установят металлоискатели и арки.
Особое внимание будут обращать на учебные заведения, расположенные неподалеку от зоны боевых действий и границы с Беларусью.
На сегодняшний день идет отбор пол тысячи работников. Уже весной они вступят на службу.
В Украине строят подземные школы
В Украине идет беспрецедентное строительство подземных школ. В частности, вскоре такое учебное заведение должно быть достроено в Харькове. В городе также проектируется строительство других таких школ.
Продолжается строительство подземной школы и в Харьковской области, в поселке Коротичи.
Также решили построить "школу под землей" в Покровске Донецкой области.