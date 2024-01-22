Так, з 22 січня правоохоронці забезпечуватимуть спокій у школах Ковельського та Камінь-Каширського районів області. Обрали для цього 47 поліцейських з волинського відділення поліції охорони та патрульної поліції.
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Офіцери безпеки з'явилися у школах Волині
Ці правоохоронці пройшли відповідне навчання на базі Львівського державного університету внутрішніх справ. Тепер вони готові зміцнювати безпечне середовище в освітніх закладах.
Зауважимо, що проєкт "Офіцери Служби освітньої безпеки" впроваджують на території всієї України. Спочатку правоохоронці заступлять на службу у школи у тих регіонах нашої держави, розташовані найближче до зон бойових дій або до російського і білоруського кордонів.
Офіцери служби освітньої безпеки дбають про безпеку всіх учасників освітнього процесу. Фахівці здійснюватимуть пропускний режим, комунікуватимуть з іншими екстреними службами, особисто реагуватимуть на правопорушення, проводитимуть профілактичні заходи тощо,
– повідомляють у волинському управлінні поліції.
І додають, що кожний офіцер забезпечений металошукачем, планшетом, рацією, спецзасобами, аптечками, аби вчасно, за потреби, вжити необхідних безпекових заходів.
Зауважимо, що чинні правоохоронці перебуватимуть на службі у такому режимі тимчасово, допоки не стартує кампанія з набору та навчання майбутніх офіцерів Служби освітньої безпеки.
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У школах Луцька змінили формат навчання
- Школярів у Луцьку перевели на дистанційне навчання.
- Таке рішення ухвалили через хвилю анонімних повідомлень про "замінування" шкіл.
- Так школи працюватимуть тимчасово.
- Поки протягом 22 – 24 січня.