Поэтому медики призывают родителей не приводить детей с симптомами болезни в детские сады и школы. И отмечают, что в Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей.

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В школах Киева могут ввести карантин

Медики уточнили, что за неделю обнаружили более 11 тысяч случаев – это более чем на 2 тысячи больше, чем в предыдущую неделю.



Врачи также призывают жителей столицы соблюдать меры эпидемиологической безопасности. Это будет способствовать предупреждению стремительного распространения инфекций.

Обратите внимание! Основные рекомендации, которых следует придерживаться, чтобы уберечься от болезни, можно найти здесь.

При этом власти Киева предупреждают: если уровень заболеваемости среди школьников и в дальнейшем будет расти, город будет вынужден рекомендовать столичным учебным заведениям работать дистанционно.

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Напомним, что, что ранее власти Киева уже предупреждали о том, что в случае стремительного увеличения количества больных в столице детей могут отправить на дистанционное обучение.