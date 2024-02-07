Поэтому медики призывают родителей не приводить детей с симптомами болезни в детские сады и школы. И отмечают, что в Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей.
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В школах Киева могут ввести карантин
Медики уточнили, что за неделю обнаружили более 11 тысяч случаев – это более чем на 2 тысячи больше, чем в предыдущую неделю.
Врачи также призывают жителей столицы соблюдать меры эпидемиологической безопасности. Это будет способствовать предупреждению стремительного распространения инфекций.
При этом власти Киева предупреждают: если уровень заболеваемости среди школьников и в дальнейшем будет расти, город будет вынужден рекомендовать столичным учебным заведениям работать дистанционно.
Напомним, что, что ранее власти Киева уже предупреждали о том, что в случае стремительного увеличения количества больных в столице детей могут отправить на дистанционное обучение.