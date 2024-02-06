Зато в Береговской и Мукачевской общинах ввели дистанционное обучение в школах. Решение приняли местные противоэпидемические комиссии, рассказала в эфире "Общественное. Сопротивление" главный эпидемиолог Закарпатской области Виктория Тимчик.

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В школах Закарпатья – карантин

Тимчик отметила, что в области сейчас большинство больных ОРВИ и гриппом – дети до 17 лет.

Поэтому в школах Закарпатья решили применить определенные ограничения в учебном процессе.

Это может быть или карантин, или переход на дистанционное обучение,
– уточнила эпидемиолог.

Тимчик также отметила, что соответствующие решения принимают на местном уровне. Каждая община может сама решать, менять ли формат обучения в школах.