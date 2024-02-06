Зато в Береговской и Мукачевской общинах ввели дистанционное обучение в школах. Решение приняли местные противоэпидемические комиссии, рассказала в эфире "Общественное. Сопротивление" главный эпидемиолог Закарпатской области Виктория Тимчик.
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В школах Закарпатья – карантин
Тимчик отметила, что в области сейчас большинство больных ОРВИ и гриппом – дети до 17 лет.
Поэтому в школах Закарпатья решили применить определенные ограничения в учебном процессе.
Это может быть или карантин, или переход на дистанционное обучение,
– уточнила эпидемиолог.
Тимчик также отметила, что соответствующие решения принимают на местном уровне. Каждая община может сама решать, менять ли формат обучения в школах.
- Ранее мы также информировали, ученики в Сумах будут учиться дистанционно из-за распространения инфекционных заболеваний в области.
- Также отмечали, что на Ровенщине 40 школ перевели на дистанционку.
- Заметим, что в отдельных регионах Украины недавно уже объявляли карантин в школах.