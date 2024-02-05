За неделю к врачам области обратилось на 40% больше больных, чем за неделю до того. Детали рассказала заведующая отделом эпиднадзора и профилактики областного центра контроля и профилактики болезней Юлия Терентьева.

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Школы на Ровенщине перевели на дистанционное обучение

Медик говорит, что в области ОРВИ, включая и COVID-19, на стационаре находилось более 200 человек.

Уровень заболеваемости соответствует высокому уровню интенсивности и превышает эпидемический порог на 89,4%,

– говорит Терентьева.

Поэтому, по ее словам, из-за осложнения эпидситуации в общинах, с 5 февраля 40 школ Ровенской области перевели на дистанционную форму обучения. Также одно заведение находится на карантине, 18 – на смешанной форме обучения.

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Ранее мы информировали, что, по данным областной власти, на дистанционный формат работы перевели 6 лицеев Ровенской области. Такое решение приняли из-за увеличения количества больных.

В КГГА также отмечали, что школы в Киеве могут перевести на дистанционку, если уровень заболеваемости среди школьников будет расти.

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