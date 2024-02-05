За тиждень до лікарів області звернулося на 40% більше хворих, ніж за тиждень до того. Деталі розповіла завідувачка відділу епіднагляду та профілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб Юлія Терентьєва.
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Школи на Рівненщині перевели на дистанційне навчання
Медикиня каже, що в області на ГРВІ, включаючи й COVID-19, на стаціонарі перебувало понад 200 осіб.
Рівень захворюваності відповідає високому рівню інтенсивності і перевищує епідемічний поріг на 89,4%,
– каже Терентьєва.
Тому, за її словами, через ускладнення епідситуації у громадах, з 5 лютого 40 шкіл Рівненщини перевели на дистанційну форму навчання. Також один заклад перебуває на карантині, 18 – на змішаній формі навчання.
- Раніше ми інформували, що, за даними обласної влади, на дистанційний формат роботи перевели 6 ліцеїв Рівненської області. Таке рішення ухвалили через збільшення кількості хворих.
У КМДА також зазначали, що школи у Києві можуть перевести на дистанційку, якщо рівень захворюваності серед школярів зростатиме.
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