Рішення міські чиновники ухвалили через зростання інфекційної захворюваності. Карантин запроваджують на тиждень.
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У школах Ужгорода оголошують карантин
Карантинні обмеження діятимуть до 9 лютого.
Карантин стосується також міських мистецьких та спортивних шкіл, за винятком індивідуальних занять.
Дитячі садки працюватимуть у звичному режимі.
На засіданні протиепідемічної комісії зазначили, що захворюваність серед школярів зросла у 2,3 раза.
У міській раді також кажуть, що ситуацію моніторять щодня. Наступної п’ятниці комісія збереться знову, щоб проаналізувати дані та ухвалити рішення: чи продовжувати карантин чи скасовувати його.
Раніше ми також розповідали, у яких областях України вже запровадили карантин у школах.