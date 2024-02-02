Рішення міські чиновники ухвалили через зростання інфекційної захворюваності. Карантин запроваджують на тиждень.

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У школах Ужгорода оголошують карантин

Карантинні обмеження діятимуть до 9 лютого.

Карантин стосується також міських мистецьких та спортивних шкіл, за винятком індивідуальних занять.

Дитячі садки працюватимуть у звичному режимі.

На засіданні протиепідемічної комісії зазначили, що захворюваність серед школярів зросла у 2,3 раза.

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У міській раді також кажуть, що ситуацію моніторять щодня. Наступної п’ятниці комісія збереться знову, щоб проаналізувати дані та ухвалити рішення: чи продовжувати карантин чи скасовувати його.

Раніше ми також розповідали, у яких областях України вже запровадили карантин у школах.