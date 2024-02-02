Решение городские чиновники приняли из-за роста инфекционной заболеваемости. Карантин вводят на неделю.

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В школах Ужгорода объявляют карантин

Карантинные ограничения будут действовать до 9 февраля.

Карантин касается также городских художественных и спортивных школ, за исключением индивидуальных занятий.

Детские сады будут работать в обычном режиме.

На заседании противоэпидемической комиссии отметили, что заболеваемость среди школьников выросла в 2,3 раза.

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В городском совете также говорят, что ситуацию мониторят ежедневно. В следующую пятницу комиссия соберется снова, чтобы проанализировать данные и принять решение: продолжать ли карантин или отменять его.

Ранее мы также рассказывали, в каких областях Украины уже ввели карантин в школах.