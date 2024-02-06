Такой формат обучения будет действовать до конца недели. О возвращении к очному обучению власти города сообщат дополнительно.

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Школы в Сумах будут работать в дистанционном формате

Т️ак, в Сумах решили перевести обучение в школах и учреждениях внешкольного образования в дистанционный режим.

Также в городе ограничат проведение массовых мероприятий до нормализации ситуации.

М️ешканцям Сум также советуют пользоваться в общественных местах и транспорте масками. А заведениям – соблюдать дистанцию между клиентами не менее 1,5 метра.

В пятницу ученики в Сумах узнают, как в дальнейшем будут учиться.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.