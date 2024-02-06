Такий формат навчання діятиме до кінця тижня. Про повернення до очного навчання влада міста повідомить додатково.

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Школи у сумах працюватимуть у дистанційному форматі

Т️ак, у Сумах вирішили перевести навчання у школах та закладах позашкільної освіти у дистанційний режим.

Також у місті обмежать проведення масових заходів до нормалізації ситуації.

М️ешканцям Сум також радять користуватись у громадських місцях та транспорті масками. А закладам – дотримуватися дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метра.

У п'ятницю учні у Сумах дізнаються, як надалі вчитимуться.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.