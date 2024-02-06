Такий формат навчання діятиме до кінця тижня. Про повернення до очного навчання влада міста повідомить додатково.
Дивіться також У школах Запорізької області хочуть відновити очне навчання
Школи у сумах працюватимуть у дистанційному форматі
Т️ак, у Сумах вирішили перевести навчання у школах та закладах позашкільної освіти у дистанційний режим.
Також у місті обмежать проведення масових заходів до нормалізації ситуації.
М️ешканцям Сум також радять користуватись у громадських місцях та транспорті масками. А закладам – дотримуватися дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метра.
У п'ятницю учні у Сумах дізнаються, як надалі вчитимуться.
- Раніше ми також інформували, що на Рівненщині 40 шкіл перевели на дистанційку.
- У КМДА розповідали, що школи у Києві можуть перевести на дистанційку, якщо рівень захворюваності серед школярів зростатиме.
- Ми також писали, у яких регіонах України недавно оголосили карантин у школах.