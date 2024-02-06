Таку ідею висловив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров під час наради. І розповів про пріоритети.

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На Запоріжжі можуть відновити очне навчання у школах

Федоров зазначив, що один з пріоритетів роботи його команди – зробити школи безпечними. Також – розпочати навчання в закладах освіти з 1 вересня в офлайн-форматі.

Кожний в своєму напрямку має робити все для того, щоб люди не лише залишились тут, а приїжджали та будували своє життя,
– наголосив голова Запорізької ОВА.

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Як вчаться учні у Запорізькій області

  • У Запорізькій області навчальний рік у школах розпочався у дистанційному форматі.
  • Посадовці зазначали, що надалі усе залежатиме від безпекової ситуації.
  • Станом на 1 вересня 2023 року 61 % закладів освіти в області мав найпростіші укриття, тому змішаний формат навчання був неможливий.
  • На початку навчального року на Запоріжжі функціонували 424 школи. Однак 1 вересня запрацювало 380, 44 були на простої через відсутність необхідної кількості учнів.