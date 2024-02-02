Відповідні зміни передбачив уряд. Основні деталі розповіли в Офісі освітнього омбудсмена.

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Де мають бути розташовані укриття навчальних закладів

Укриття мають бути розташовані у пішій доступності, при цьому не більше ніж:

300 метрів – для багатоповерхової забудови, забудови підвищеної поверховості та висотної забудови;

500 метрів – для середньоповерхової та малоповерхової забудови.

Батьки також можуть подати відгуки та пропозиції щодо стану та функціонування укриттів у застосунку Дії. Також там можна оцінити стан укриттів.

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