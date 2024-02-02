Відповідні зміни передбачив уряд. Основні деталі розповіли в Офісі освітнього омбудсмена.
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Де мають бути розташовані укриття навчальних закладів
Укриття мають бути розташовані у пішій доступності, при цьому не більше ніж:
- 300 метрів – для багатоповерхової забудови, забудови підвищеної поверховості та висотної забудови;
- 500 метрів – для середньоповерхової та малоповерхової забудови.
Батьки також можуть подати відгуки та пропозиції щодо стану та функціонування укриттів у застосунку Дії. Також там можна оцінити стан укриттів.
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Якою мовою мають розмовляти учні та вчителі у школі
- Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначив, що у межах освітнього процесу учні та вчителі повинні спілкуватися державною мовою.
- Міносвіти підтвердило, що і уроки, і перерви, і розмови в їдальні, під час гуртків, занять спортом, проведення виховних годин та батьківських зборів – усе це є навчальним процесом.
- І це незалежно від того, якою мовою розмовляють удома.