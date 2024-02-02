Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначив, що звертався до Міносвіти України за роз'яснення, що варто називати "мовою освітнього процесу". МОН склало відповідні рекомендації.

Дивіться також Кремінь розповів, чи повинні воїни ЗСУ обов'язково говорити українською

Якою мовою у школі мають говорити учні та педагоги

Міносвіти підтвердило, що і уроки, і перерви, і розмови в їдальні, під час гуртків, занять спортом, проведення виховних годин та батьківських зборів – усе це є навчальним процесом. Тобто спілкування у межах цього часу має відбуватися українською мовою.

Освітній процес відбувається не лише на уроках, тому вчителі у школі мають спілкуватися державною мовою, незалежно від того, якою мовою вони розмовляють удома. Школа є архітектором нашого майбутнього. Тому заклади освіти – не місце для подвійних стандартів чи будь-яких мовних спекуляцій,

– наголосив Кремінь.

Але додав, що з особливою увагою треба ставитися до дітей, які стали вимушеними переселенцями. Мовний омбудсмен вважає, що, якщо батьки спілкуються недержавною вдома, дитині може бути складно в школі. І зазначає, що кожен регіон України має свої діалектизми. Тож не варто допускати цькування на мовному ґрунті.

Уповноважений також зазначив, що взорується на педагогів, які своїм прагненням до самонавчання та вдосконалення професійності є прикладом для учнів та їх батьків.

Раніше Тарас Кремінь також розповів, чи можна назвати українцями тих, хто говорить російською.