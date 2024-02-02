Соответствующие изменения предусмотрело правительство. Основные детали рассказали в Офисе образовательного омбудсмена.
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Где должны быть расположены укрытия учебных заведений
Укрытия должны быть расположены в пешей доступности, при этом не более чем:
- 300 метров – для многоэтажной застройки, застройки повышенной этажности и высотной застройки;
- 500 метров – для среднеэтажной и малоэтажной застройки.
Родители также могут подать отзывы и предложения о состоянии и функционировании укрытий в приложении Дия. Также там можно оценить состояние укрытий.
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На каком языке должны разговаривать ученики и учителя в школе
- Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отметил, что в рамках образовательного процесса ученики и учителя должны общаться на государственном языке.
- Минобразования подтвердило, что и уроки, и перерывы, и разговоры в столовой, во время кружков, занятий спортом, проведения воспитательных часов и родительских собраний – все это является учебным процессом.
- И это независимо от того, на каком языке разговаривают дома.