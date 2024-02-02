Соответствующие изменения предусмотрело правительство. Основные детали рассказали в Офисе образовательного омбудсмена.

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Где должны быть расположены укрытия учебных заведений

Укрытия должны быть расположены в пешей доступности, при этом не более чем:

300 метров – для многоэтажной застройки, застройки повышенной этажности и высотной застройки;

500 метров – для среднеэтажной и малоэтажной застройки.

Родители также могут подать отзывы и предложения о состоянии и функционировании укрытий в приложении Дия. Также там можно оценить состояние укрытий.

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