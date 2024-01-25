У школах окремих регіонів України запровадили карантин

25 січня 2024, 13:25
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У школах окремих регіонів України оголосили карантин. Такі заходи спричинені поширенням ГРВІ у нашій державі.

Так, школярі п'яти областей перейшли на дистанційне навчання. Зміни є чинними станом на ранок 25 січня, зазначає Освіта 24.

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В яких регіонах України запровадили карантин у школах 

Так, карантин запровадили в окремих школах Хмельницької, Волинської, Київської областей, а також двох міст – Львова та Вінниці. У відповідних навчальних закладах зараз учні здобувають освіту дистанційно. 

  • Хмельниччина 

У Хмельницькій області на карантин відправили учнів у декількох школах Нетішина, повідомили у міській раді. 

Так, учні 2 – 11 класів академічного ліцею та кількох гімназій протягом 23 – 26 січня навчаються дистанційно. 

  • Волинська область 

На Волині у місті Володимир на карантин відправили усіх учнів ліцеїв. Дистанційно вони навчатимуться упродовж 25 січня – 2 лютого, повідомив очільник Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка. 

Зауважимо, що у Волинській області з 17 по 19 січня онлайн навчалися учнів двох ліцеїв, а також один клас у гімназії №17 у Луцьку.

  • Київщина

У Бориспільській громаді протягом 23 – 30 січня школи також перевели на дистанційку, сповістили у міськраді. 

Натомість у КМДА зазначили, що у Києві поки карантин запроваджувати у школах не планують. 

  • Львів

В окремих класах навчальних закладів №10, №67, №91 та №57 також запровадили карантин. Зауважимо, що школи у місті індивідуально вирішують, чи запроваджувати карантин у своєму навчальному закладі. 

  • Вінниця

У Вінниці також 5 шкіл закрили на карантин, повідомили в міському департаменту освіти. 

У яких регіонах зростає рівень захворюваності 

На сьогодні ще не оголосили карантин у школах, але рівень захворюваності зростає ще у двох областях. Зокрема, в Чернігівській області (у Чернігові) і на Житомирщині. 

Автор: Марія Волошин