"Ситуація різна": чи запровадять у школах Львова карантин

В Україні зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Тож чимало шкіл у різних областях закрили на карантин.

Учні при цьому навчатимуться дистанційно. У Львівській міській раді уточнили, яка ситуація у місті.

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Чи буде карантин у школах Львова

Так, у школах Львівської громади запроваджувати карантин не планують.

Директор департаменту освіти на культури Львівської міської ради Андрій Закалюк уточнив, що станом на сьогодні близько 18% учнів – відсутні в школах. З них лише 15% – через захворюваність.

Ситуація є різною у кожному навчальному закладі, але зараз ми вважаємо непотрібним запроваджувати карантинні обмеження у школах Львова,

– уточнив чиновник.

Він також додав, що львівські школи мають автономію, тож у разі потреби можуть перевести один чи декілька класів на кілька днів на дистанційне навчання.

Зауважимо, що на дистанційне навчання через значну кількість хворих учнів перейшли школи №7 та №21 у Львові.

Також у віддаленому форматі з 18 лютого вчитимуться учні на Львівщині.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.