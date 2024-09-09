В українських підручниках знайшли карту України без Криму: що кажуть у Міносвіти

У понеділок, 9 вересня, в Україні спалахнув скандал щодо карти нашої країни без Криму у шкільному підручнику. На це відреагував міністр освіти Оксен Лісовий.

Йдеться про підручник з української мови для 7 класу. Раніше співавторка книги Анастасія Онатій назвала це "прикрою помилкою" та закликала запустити флешмоб "Домалюй Крим".

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Реакція Міносвіти на карту України без Криму у підручнику

Міністр освіти України Оксен Лісовий наголосив, що Крим – це Україна, а також розповів, що помилку буде виправляти видавець за власний кошт.

Сьогодні в інформаційному просторі шириться фотографія з підручника "Української мови" для учнів 7 класу, на якій зображена карта без Криму.

По-перше, Крим – це Україна!

По-друге, технічну помилку власним коштом виправить видавець, який допустив некоректність дизайну,

– написав Лісовий.

Він також зауважив, що Міносвіти має питання до якості шкільних підручників. За його словами, вони пов'язані з діяльністю Інституту модернізації змісту освіти.

"Їх ми порушуємо не вперше. З 2 вересня 2024 року рішенням міністерства експертизу забезпечуватиме Український інститут розвитку освіти (УІРО). У 2025-2026 році МОН завершує реорганізацію Інституту модернізації змісту освіти. Щоб питання з якістю підручників зняти раз і назавжди", – додав міністр.