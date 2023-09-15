Буданов став аспірантом Острозької академії

Керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова зарахували в аспірантуру до Острозької академії. Відповідний наказ підписав ректор вишу Ігор Пасічник.

Буданова зарахували в аспірантуру з 2 жовтня 2023 року на спеціальність "Політологія. Про це йдеться у наказі про зарахування.

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Буданов вступив в аспірантуру Острозької академії

На аспірантуру на цю спеціальність, окрім Буданова, зарахували ще двох абітурієнтів.

До слова, у рейтинговому списку очільник ГУР був першим за кількістю набраних балів з-поміж інших претендентів. Формою навчання була вказана вечірня.

Що цікаво, військову освіту Кирило Буданов здобув в Одеському інституті сухопутних військ в 2007 році. 24 серпня 2021 року він отримав військове звання бригадного генерала, а у квітні 2022 – звання генерал-майора. Йому 37 років.

Що казав раніше ректор вишу

Ректор Острозької академії, Герой України Ігор Пасічник розповідав: зважаючи на те, що академію закінчив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, дев'ять бойових генералів і командувач 30-ї армії, вона стала популярною.

Також він зауважив, що у його ЗВО є досить потужний молодий викладацький науковий склад, тож не дивно, що до академії вступають в магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні.