Кирило Буданов вступає в аспірантуру вишу на Рівненщині

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов вступає до аспірантури університету "Острозька академія". Його прізвище – у рейтинговому списку вступників.

У виші цю інформацію підтвердили. І розповіли, чи є вже наказ про зарахування.

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Кирило Буданов вступає в аспірантуру "Острозької академії"

Керівник ГУР обрав спеціальність "Політологія". Формою навчання вказана вечірня.

Ректор Острозької академії, Герой України Ігор Пасічник зазначає: зважаючи на те, що академію закінчив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, дев'ять бойових генералів і командувач 30-ї армії, вона стала популярною.

Тут є досить потужний молодий викладацький науковий склад і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають в магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні,

– акцентував Пасічник.



Скриншот з таблиці рейтингу НаУОА / Суспільне

При цьому ректор "Острозької академії" наголошує: є поки рейтинг тих, хто допущений до аспірантури. Наказу про зарахування ще немає.

Пасічник також розповів, що його виш входить у трійку найкращих університетів не тільки в Україні. Тож не дивно, що ЗВО обирають відомі люди.

Тим більше, що ми маємо таку спеціальність як "Національна безпека" та "Політологія", які якраз пов'язані із питаннями, що стосується військової справи,

– уточнив він.

Зауважимо, що 2007 році Кирило Буданов закінчив Одеський інститут Сухопутних військ.