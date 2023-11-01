Оголосили Довгі списки Книги року ВВС-2023

1 листопада 2023, 18:15
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Джерело:

ВВС Україна

Оголосили Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2023, Книга року ВВС-Есеїстика-2023 та Дитяча Книга року ВВС-2023.

До довгих списків конкурсу увійшли 40 видань у трьох категоріях. Їх журі обрало з-поміж 139 поданих на конкурс.

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У Довгому списку в номінації "Книга року" – 15 видань

  • Пилип Білянський. Луни. – Київ: Темпора, 2023.
  • Ірина Говоруха. Плахта. – Київ: Саміт-книга, 2023.
  • Володимир Діброва. Творчі люди. – Чернівці: Книги - XXI, 2023.
  • Олена Захарченко. Тільки не гавкай. – Харків: Віват, 2023.
  • Владислав Івченко. Після 24-го. – Київ: Віхола, 2022.
  • Макс Кідрук. Нові Темні Віки. Колонія. – Рівне: Бородатий Тамарин, 2023.
  • Олег Костюк. Скорбота і безумство (переклад з рос.). – Київ: Друкарський двір Олега Федорова, 2023.
  • Євгенія Кузнєцова. Драбина. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023.
  • Ніна Кур’ята. Дзвінка. Українка, народжена в СРСР. – Київ: Лабораторія, 2023.
  • Анастасія Левкова. За Перекопом є земля. – Київ: Лабораторія, 2023.
  • Марія Матіос. Мами. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023.
  • Сергій Сингаївський. Дорога на Асмару. – Київ: ВД "КОМОРА", 2023.
  • Євген Стеблівський. Лють. – Харків: ВД "Фабула", 2023.
  • Рустем Халіл. Часу немає (переклад з рос.). – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023.
  • Лілія Чех. Підростеш – побачиш: коротка проза. – Львів: Видавництво Юлії Сливки, 2023.
 

У Довгому списку премії "Дитяча Книга" – 12 видань

  • Сашко Дерманський. Тю! - сказав їжачок. – Харків: Віват, 2023.
  • Катерина Єгорушкіна. Наш підліжковий космос. – Харків: Віват, 2023.
  • Юлія Ілюха. Зеро. – Харків: Ранок, 2023.
  • Юлія Мак. Толіки. Про тих, хто перемотував касету олівцем. – Київ: Лабораторія, 2023.
  • Іван Малкович. Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023.
  • Олександр Михед. Котик, Півник, Шафка. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2022.
  • Ірина Озимок. У місті є я. І не лише – Київ: #книголав, 2023.
  • Марія Олекса. Перші. – Київ: Віхола, 2023.
  • Галина Пагутяк. Око світу. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023.
  • Марія Правда. Бабуся та рак. – Чернівці: Дитяче арт-видавництво "Чорні вівці", 2023.
  • Юліта Ран. Дзеркало бажань. – Харків: АССА, 2023.
  • Галина Ткачук. Блакитний записник. – Харків: Віват, 2023.
 

У Довгому списку премії "Есеїстика" – 13 видань

  • Максим Беспалов. Найкраща книжка про Каміно. – Київ: Віхола, 2023.
  • Любомир Гузар. Спогади. – Київ: Портал, 2023.
  • Тамара Гундорова. Леся Українка. Книги Сивілли. – Харків: Віват, 2023.
  • Володимир Єрмоленко. Ерос і Психея. Кохання і культура в Європі. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023.
  • Катерина Зарембо. Схід українського сонця. Історії Донеччини та Луганщини початку ХХІ століття. – Львів: Човен, 2022.
  • Богдан Логвиненко. Деокупація. Історії опору українців. 2022 – Київ: Українер, 2023.
  • Василь Махно. З голосних і приголосних. – Київ: Yakaboo Publishing, 2023.
  • Олександр Михед. Позивний для Йова. Хроніки вторгнення. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023.
  • Сергій Плохій. Російсько-українська війна. Повернення історії (переклад з англ.). – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2023.
  • Ростислав Семків. Пригоди української літератури (від романтизму до постмодернізму). – Київ: Темпора, 2023.
  • Ірина Славінська. Повітряна й тривожна книжка. – Харків: Віват, 2023.
  • Андрій Содомора. Ще раз про любов до свого. – Львів: ЛА "Піраміда", 2023.
  • Олеся Хромейчук. Смерть солдата. – Київ: Віхола, 2023.

А журі хто?

Цього року до журі премії "Книга року ВВС" увійшли:

  • Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія".
  • Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР.
  • Віталій Чепинога, блогер.
  • Віталій Чернецький, професор Канзаського університету.
  • Марта Шокало, головна редакторка BBC Україна.

Коли визначать переможця

Фінал конкурсу Книга року ВВС-2023 відбудеться 14 грудня 2023 року. 

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію – £1 000.

Видавці книг-переможців у трьох номінаціях також отримають право використовувати логотип премії "Книга року ВВС" на наступних виданнях.

Автор: Марія Волошин