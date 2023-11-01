Оголосили Довгі списки Книги року ВВС-2023

Оголосили Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2023, Книга року ВВС-Есеїстика-2023 та Дитяча Книга року ВВС-2023.

До довгих списків конкурсу увійшли 40 видань у трьох категоріях. Їх журі обрало з-поміж 139 поданих на конкурс.

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У Довгому списку в номінації "Книга року" – 15 видань

Пилип Білянський. Луни. – Київ: Темпора, 2023.

Ірина Говоруха. Плахта. – Київ: Саміт-книга, 2023.

Володимир Діброва. Творчі люди. – Чернівці: Книги - XXI, 2023.

Олена Захарченко. Тільки не гавкай. – Харків: Віват, 2023.

Владислав Івченко. Після 24-го. – Київ: Віхола, 2022.

Макс Кідрук. Нові Темні Віки. Колонія. – Рівне: Бородатий Тамарин, 2023.

Олег Костюк. Скорбота і безумство (переклад з рос.). – Київ: Друкарський двір Олега Федорова, 2023.

Євгенія Кузнєцова. Драбина. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023.

Ніна Кур’ята. Дзвінка. Українка, народжена в СРСР. – Київ: Лабораторія, 2023.

Анастасія Левкова. За Перекопом є земля. – Київ: Лабораторія, 2023.

Марія Матіос. Мами. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023.

Сергій Сингаївський. Дорога на Асмару. – Київ: ВД "КОМОРА", 2023.

Євген Стеблівський. Лють. – Харків: ВД "Фабула", 2023.

Рустем Халіл. Часу немає (переклад з рос.). – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023.

Лілія Чех. Підростеш – побачиш: коротка проза. – Львів: Видавництво Юлії Сливки, 2023.

У Довгому списку премії "Дитяча Книга" – 12 видань

Сашко Дерманський. Тю! - сказав їжачок. – Харків: Віват, 2023.

Катерина Єгорушкіна. Наш підліжковий космос. – Харків: Віват, 2023.

Юлія Ілюха. Зеро. – Харків: Ранок, 2023.

Юлія Мак. Толіки. Про тих, хто перемотував касету олівцем. – Київ: Лабораторія, 2023.

Іван Малкович. Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023.

Олександр Михед. Котик, Півник, Шафка. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2022.

Ірина Озимок. У місті є я. І не лише – Київ: #книголав, 2023.

Марія Олекса. Перші. – Київ: Віхола, 2023.

Галина Пагутяк. Око світу. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023.

Марія Правда. Бабуся та рак. – Чернівці: Дитяче арт-видавництво "Чорні вівці", 2023.

Юліта Ран. Дзеркало бажань. – Харків: АССА, 2023.

Галина Ткачук. Блакитний записник. – Харків: Віват, 2023.

У Довгому списку премії "Есеїстика" – 13 видань

Максим Беспалов. Найкраща книжка про Каміно. – Київ: Віхола, 2023.

Любомир Гузар. Спогади. – Київ: Портал, 2023.

Тамара Гундорова. Леся Українка. Книги Сивілли. – Харків: Віват, 2023.

Володимир Єрмоленко. Ерос і Психея. Кохання і культура в Європі. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023.

Катерина Зарембо. Схід українського сонця. Історії Донеччини та Луганщини початку ХХІ століття. – Львів: Човен, 2022.

Богдан Логвиненко. Деокупація. Історії опору українців. 2022 – Київ: Українер, 2023.

Василь Махно. З голосних і приголосних. – Київ: Yakaboo Publishing, 2023.

Олександр Михед. Позивний для Йова. Хроніки вторгнення. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023.

Сергій Плохій. Російсько-українська війна. Повернення історії (переклад з англ.). – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2023.

Ростислав Семків. Пригоди української літератури (від романтизму до постмодернізму). – Київ: Темпора, 2023.

Ірина Славінська. Повітряна й тривожна книжка. – Харків: Віват, 2023.

Андрій Содомора. Ще раз про любов до свого. – Львів: ЛА "Піраміда", 2023.

Олеся Хромейчук. Смерть солдата. – Київ: Віхола, 2023.

А журі хто?

Цього року до журі премії "Книга року ВВС" увійшли:

Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР.

Віталій Чепинога, блогер.

Віталій Чернецький, професор Канзаського університету.

Марта Шокало, головна редакторка BBC Україна.

Коли визначать переможця

Фінал конкурсу Книга року ВВС-2023 відбудеться 14 грудня 2023 року.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію – £1 000.

Видавці книг-переможців у трьох номінаціях також отримають право використовувати логотип премії "Книга року ВВС" на наступних виданнях.