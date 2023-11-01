Оголосили Довгі списки Книги року ВВС-2023
1 листопада 2023, 18:15Читать новость на русском
Джерело:ВВС Україна
Оголосили Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2023, Книга року ВВС-Есеїстика-2023 та Дитяча Книга року ВВС-2023.
До довгих списків конкурсу увійшли 40 видань у трьох категоріях. Їх журі обрало з-поміж 139 поданих на конкурс.
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У Довгому списку в номінації "Книга року" – 15 видань
- Пилип Білянський. Луни. – Київ: Темпора, 2023.
- Ірина Говоруха. Плахта. – Київ: Саміт-книга, 2023.
- Володимир Діброва. Творчі люди. – Чернівці: Книги - XXI, 2023.
- Олена Захарченко. Тільки не гавкай. – Харків: Віват, 2023.
- Владислав Івченко. Після 24-го. – Київ: Віхола, 2022.
- Макс Кідрук. Нові Темні Віки. Колонія. – Рівне: Бородатий Тамарин, 2023.
- Олег Костюк. Скорбота і безумство (переклад з рос.). – Київ: Друкарський двір Олега Федорова, 2023.
- Євгенія Кузнєцова. Драбина. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023.
- Ніна Кур’ята. Дзвінка. Українка, народжена в СРСР. – Київ: Лабораторія, 2023.
- Анастасія Левкова. За Перекопом є земля. – Київ: Лабораторія, 2023.
- Марія Матіос. Мами. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023.
- Сергій Сингаївський. Дорога на Асмару. – Київ: ВД "КОМОРА", 2023.
- Євген Стеблівський. Лють. – Харків: ВД "Фабула", 2023.
- Рустем Халіл. Часу немає (переклад з рос.). – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023.
- Лілія Чех. Підростеш – побачиш: коротка проза. – Львів: Видавництво Юлії Сливки, 2023.
У Довгому списку премії "Дитяча Книга" – 12 видань
- Сашко Дерманський. Тю! - сказав їжачок. – Харків: Віват, 2023.
- Катерина Єгорушкіна. Наш підліжковий космос. – Харків: Віват, 2023.
- Юлія Ілюха. Зеро. – Харків: Ранок, 2023.
- Юлія Мак. Толіки. Про тих, хто перемотував касету олівцем. – Київ: Лабораторія, 2023.
- Іван Малкович. Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023.
- Олександр Михед. Котик, Півник, Шафка. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2022.
- Ірина Озимок. У місті є я. І не лише – Київ: #книголав, 2023.
- Марія Олекса. Перші. – Київ: Віхола, 2023.
- Галина Пагутяк. Око світу. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023.
- Марія Правда. Бабуся та рак. – Чернівці: Дитяче арт-видавництво "Чорні вівці", 2023.
- Юліта Ран. Дзеркало бажань. – Харків: АССА, 2023.
- Галина Ткачук. Блакитний записник. – Харків: Віват, 2023.
У Довгому списку премії "Есеїстика" – 13 видань
- Максим Беспалов. Найкраща книжка про Каміно. – Київ: Віхола, 2023.
- Любомир Гузар. Спогади. – Київ: Портал, 2023.
- Тамара Гундорова. Леся Українка. Книги Сивілли. – Харків: Віват, 2023.
- Володимир Єрмоленко. Ерос і Психея. Кохання і культура в Європі. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023.
- Катерина Зарембо. Схід українського сонця. Історії Донеччини та Луганщини початку ХХІ століття. – Львів: Човен, 2022.
- Богдан Логвиненко. Деокупація. Історії опору українців. 2022 – Київ: Українер, 2023.
- Василь Махно. З голосних і приголосних. – Київ: Yakaboo Publishing, 2023.
- Олександр Михед. Позивний для Йова. Хроніки вторгнення. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023.
- Сергій Плохій. Російсько-українська війна. Повернення історії (переклад з англ.). – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2023.
- Ростислав Семків. Пригоди української літератури (від романтизму до постмодернізму). – Київ: Темпора, 2023.
- Ірина Славінська. Повітряна й тривожна книжка. – Харків: Віват, 2023.
- Андрій Содомора. Ще раз про любов до свого. – Львів: ЛА "Піраміда", 2023.
- Олеся Хромейчук. Смерть солдата. – Київ: Віхола, 2023.
А журі хто?
Цього року до журі премії "Книга року ВВС" увійшли:
- Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія".
- Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР.
- Віталій Чепинога, блогер.
- Віталій Чернецький, професор Канзаського університету.
- Марта Шокало, головна редакторка BBC Україна.
Коли визначать переможця
Фінал конкурсу Книга року ВВС-2023 відбудеться 14 грудня 2023 року.
Переможець у кожній номінації отримає грошову премію – £1 000.
Видавці книг-переможців у трьох номінаціях також отримають право використовувати логотип премії "Книга року ВВС" на наступних виданнях.