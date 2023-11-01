В длинные списки конкурса вошли 40 изданий в трех категориях. Их жюри выбрало из 139 поданных на конкурс.
Смотрите также Языковеды проанализировали 10 самых распространенных ошибок Радиодиктанта – 2023
В Долгом списке в номинации "Книга года" – 15 изданий
- Филипп Белянский. Луны. – Киев: Темпора, 2023.
- Ирина Говоруха. Плахта. – Киев: Саммит-книга, 2023.
- Владимир Диброва. Творческие люди. – Черновцы: Книги – XXI, 2023.
- Елена Захарченко. Только не лай. – Харьков: Виват, 2023.
- Владислав Ивченко. После 24-го. – Киев: Вихола, 2022.
- Макс Кипечать. Новые Темные Веки. Колония. – Ровно: Бородатый Тамарин, 2023.
- Олег Костюк. Скорбь и безумие (перевод с рус.). – Киев: Печатный двор Олега Федорова, 2023 год.
- Евгения Кузнецова. Лестница. – Львов: Издательство Старого Льва, 2023.
- Нина Курьята. Звонка. Украинка, рожденная в СССР. – Киев: Лаборатория, 2023.
- Анастасия Левкова. За Перекопом есть земля. – Киев: Лаборатория, 2023.
- Мария Матиос. Мамы. – Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023.
- Сергей Сингаевский. Дорога на Асмару. – Киев: ИД "КОМОРА", 2023.
- Евгений Стебловский. Ярость. – Харьков: ИД "Фабула", 2023.
- Рустем Халил. Времени нет (перевод с рус.). – Львов: Издательство Старого Льва, 2023.
- Лилия Чех. Подрастешь – увидишь: короткая проза. – Львов: Издательство Юлии Сливки, 2023.
В Долгом списке премии "Детская Книга" – 12 изданий
- Саша Дерманский. Тю! – сказал ежик. – Харьков: Виват, 2023.
- Екатерина Егорушкина. Наш подкроватный космос. – Харьков: Виват, 2023.
- Юлия Иллюха. Зеро. – Харьков: Утро, 2023.
- Юлия Мак. Толики. О тех, кто перематывал кассету карандашом. – Киев: Лаборатория, 2023.
- Иван Малкович. Анна Ярославна: киевская княжна – королева Франции. – Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023.
- Александр Михед. Котик, Петушок, Шкафчик. – Львов: Издательство Старого Льва, 2022.
- Ирина Озимок. В городе я. И не только – Киев: #книголов, 2023.
- Мария Олекса. Первые. – Киев: Вихола, 2023.
- Галина Пагутяк. Глаз мира. – Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023.
- Мария Правда. Бабушка и рак. – Черновцы: Детское арт-издательство "Черные овцы", 2023.
- Юлита Ран. Зеркало желаний. – Харьков: АССА, 2023.
- Галина Ткачук. Голубая записная книжка. – Харьков: Виват, 2023.
В Долгом списке премии "Эсеистика" – 13 изданий
- Максим Беспалов. Лучшая книга о Камино. – Киев: Вихола, 2023.
- Любомир Гузар. Воспоминания. – Киев: Портал, 2023.
- Тамара Гундорова. Леся Украинка. Книги Сивиллы. – Харьков: Виват, 2023.
- Владимир Ермоленко. Эрос и Психея. Любовь и культура в Европе. – Львов: Издательство Старого Льва, 2023.
- Екатерина Зарембо. Восход украинского солнца. Истории Донбасса и Луганщины начала XXI века. – Львов: Лодка, 2022.
- Богдан Логвиненко. Деоккупация. Истории сопротивления украинцев. 2022 – Киев: Украинер, 2023.
- Василий Махно. С гласных и согласных. – Киев: Yakaboo Publishing, 2023.
- Александр Михед. Позывной для Иова. Хроники вторжения. – Львов: Издательство Старого Льва, 2023.
- Сергей Плохий. Российско-украинская война. Возвращение истории (перевод с англ.). – Харьков: Клуб семейного досуга, 2023.
- Ростислав Семкив. Приключения украинской литературы (от романтизма до постмодернизма). – Киев: Темпора, 2023.
- Ирина Славинская. Воздушная и тревожная книга. – Харьков: Виват, 2023.
- Андрей Содомора. Еще раз о любви к своему. – Львов: ЛА "Пирамида", 2023.
- Олеся Хромейчук. Смерть солдата. – Киев: Вихола, 2023.
А жюри кто?
В этом году в жюри премии "Книга года ВВС" вошли:
- Вера Агеева, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия".
- Светлана Пиркало, писательница, советница по культуре ЕБРР.
- Виталий Чепинога, блоггер.
- Виталий Чернецкий, профессор университета Канзаса.
- Марта Шокало, главная редактор BBC Украина.
Когда определят победителя
Финал конкурса Книга года BBC-2023 состоится 14 декабря 2023 года.
Победитель в каждой номинации получит денежную премию – £1000.
Издатели книг-победителей в трех номинациях также получат право использовать логотип премии "Книга года BBC" на следующих изданиях.