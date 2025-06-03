Унікальна подія для книголюбів: стартує масштабний книгообмін

У містах України стартує унікальна подія для книголюбів – "Книгообмін "Книжкова площа" 2025". Вона триватиме, зокрема, з 2 червня до 11 серпня.

Любителів почитати у цей період закликають приносити свої книги в точки збору видань та отримати можливість обміняти їх 17 серпня на міській площі у зазначених містах, зазначає 24 Канал.

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Як обміняти свої книги на нові

Книги, зокрема, можна принести у бібліотеки Львова, Тернополя, Теребовлі, Житомира та Дніпра. Так ви зможете стати учасником міського книгообміну.

Умови участі в акції такі:

принесіть бажану кількість книг на книгообмін з 2 червня до 11 серпня в точку збору книг за такими адресами;

отримайте натомість квиток-перепустку на обмін (на квитку буде зазначена кількість книжок, яку можна обміняти в день книгообміну).

Книгообмін відбудеться 17 серпня одночасно в усіх зазначених містах на центральних площах. З міркувань безпеки точні адреси локації оголосять ближче до події.

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Які книги можна приносити на книгообмін

Рік видання книг не має значення. Важливий лише стан і зміст книги.

Несіть книги в такому стані, в якому ви б хотіли самі отримати. Не приносьте зношені та нечитомі книги. Більше книг – більше можливості отримати інші видання натомість

– кажуть організатори події.

І додають: однак книга в хорошому стані – одна книга на обміні.

Зверніть увагу! Приймають книги будь-якими мовами, крім російської.

Слідкувати за оновленнями збору та подією можна на сайті події та у соцмережах .

Зауважимо, що перша "Книжкова площа" відбулася в дворику Ратуші у Львові в 2021 році. У 2024 році "Книгообмін "Книжкова площа" у Львові зібрав 5000 книг на обмін. Заходи в день обміну перед головним корпусом Львівського національного університету імені Івана Франка зібрали 3500 учасників.