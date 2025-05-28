Про юного генія з Британії, який став членом організації Mensa, розповідає 24 Канал, посилаючись на Daily Star.

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У чому геніальність юного британця

До клубу Mensa – людей з найвищим IQ – прийняли наймолодшого члена, якому 2 роки та 182 дні.

Щоб стати його членом, потрібно мати IQ не менше 132, а таких людей лише 2 відсотки на планеті.

Дворічний британець Джозеф Харріс-Біртілл має рекордний IQ та демонструє неабиякі для свого віку здібності – вивчає азбуку Морзе, знає грецький алфавіт та грає в шахи.

Батьки хлопчика звернулися до Mensa, коли усвідомили та дослідили, що його знання значно переважають над вміннями однолітків.

Я шукала в інтернеті будь-яку додаткову підтримку і побачила, що Mensa пропонує ресурси та членство для дітей з високими здібностями,

– каже Роуз Харріс-Біртілл.

Що відомо про юного генія

Геніальність хлопчика проявлялася з дитинства, за розповіддю батьків, Джозеф у сім місяців вимовив своє перше слово, а уже у рік і дев'ять місяців прочитав першу книгу.

У два з чвертю роки він вільно читав вголос по 10 хвилин за раз, міг рахувати до 10 п’ятьма мовами і міг рахувати в прямому і зворотному напрямку до 100,

– пригадує мама хлопчика.

Маленький геній має батьків-науковців, які працюють в Університеті Сент-Ендрюс: батько Девід – старший викладач, а мама Роуз – почесний старший викладач того ж університету, а також редакційний директор Відкритої бібліотеки гуманітарних наук.

Інтереси хлопчика продовжують розширюватися. За розповіддю батьків він почав цікавитися періодичною таблицею. А також захоплюється вивченням нових слів та складних термінів.

Членство в асоціації геніїв дасть змогу хлопчику здобути відповідну освіту. А також Роуз сподівається, що історія сина Джозефа приверне увагу до потреб обдарованої молоді, до якої потрібний особливий підхід.

Кожному потрібне відповідне стимулювання та розуміння протягом усього життя, і, на жаль, унікальні таланти здібних учнів можуть бути пригнічені тиском, пов’язаним із необхідністю вписатися в середовище, яке просто не було належним чином розроблено для них,

– коментує мама.

Джозеф відвідує чудовий дитячий садок, А завдяки Mensa дитина матиме змогу перебувати у спільноті геніальних однолітків і стане джерелом подальшої підтримки, оскільки його винятковий інтелект продовжує зростати та розвиватися.

Батьки Джозефа сподіваються, що таке раннє досягнення дасть йому відчуття гордості, коли він виросте.