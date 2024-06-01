Кулеба, Павлюк, сестра Стуса та "МУР": як придбати унікальні книги та допомогти ЗСУ

Воїни на передовій потребують постійної підтримки, адже часто обладнання та техніка виходять з ладу або втрачається внаслідок ворожих атак. Для підтримки ЗСУ, зокрема, зараз працює благодійна ініціатива, в межах якої можна придбати унікальні книги.

"Книжковий БПЛА" – спільна ініціатива журналістів сайту 24 Каналу та студентів факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка. Що можна купити, як та для кого збирають кошти – читайте далі.

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Як придбати унікальну книгу

На книжковому аукціоні можна придбати унікальні книги. Такими їх роблять автографи відомих людей чи, власне, авторів. Наприклад, уже продані книги Ілларіона Павлюка "Білий попіл" та Анастасії Левкової "За перекопом є земля" з автографами авторів, збірка віршів Василя Стуса з побажаннями від його сестри Марії, а також книга Сергія Громенка "Чому Україна виграє?" з автографами бійців підрозділу ССО "Рейнджер".

Зараз у кожного охочого є можливість придбати:

"Ти не впізнаєш мене" Поліни Кулакової з автографом авторки;

"Тигролови" Івана Багряного з автографом культурного проєкту "МУР";

"Війна за реальність" міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з автографом посадовця.

Придбати книгу просто – варто лише зробити ставку в коментарях до допису в інстаграмі. Умова – ваша ставка має бути щонайменше на 50 гривень більшою за попередню. У день завершення торгів людина, котра зробила найвищу ставку, може отримати книгу після переведення зазначеної суми на банку.

Як взяти участь в благодійній лотереї

Організатори підготували уже кілька десятків лотів. Тому аби не пропустити найцікавіші з них – підписуйтеся на сторінку аукціону в інстаграмі

До 10 червня також триває благодійна лотерея, в якій розігрують 2 призи – книгу Ілларіона Павлюка "Я бачу, вас цікавить пітьма" та фірмову футболку від "Видавництва Старого Лева".

Стати учасником лотереї можна за донат у розмірі 30 гривень – саме така ціна одного лотерейного білета. Опісля того як ви надіслали гроші на банку, надішліть скрін у повідомлення на сторінці аукціону та отримайте номер. Два рандомні номери обере генератор чисел 10 червня.

Для яких бригад збирають кошти

Основною метою організаторів є збір коштів на підтримку бригад, де зараз проходять службу студенти та випускники факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Зокрема, йдеться про 47 ОМБр "Маґура", 103 та 125 бригади ТрО та інші.

Усі кошти будуть спрямовані на ті напрямки, в яких в бригад є запити, а звіт за витрачені кошти буде опублікований на сторінці аукціону.

Не забувайте підтримувати Сили оборони, зокрема і фінансово. Завдяки ініціативі "Книжковий БПЛА" у вас є нагода не лише допомогти армії, але й поповнити свою колекцію книг унікальним примірником.