30-й Lviv BookForum: які найцікавіші події відвідати

У Львові протягом 4 – 8 жовтня триватиме 30-й Львівський міжнародний Book Forum. Він відбувається на новій локації – у Пороховій вежі – і має доволі насичену і цікаву програму.

У межах літературного фестивалю запланували багато подій. Зокрема, лекції, дискусії, презентації, перфоманси й публічні інтерв'ю у численних локаціях. Які найцікавіші події відвідати офлайн та онлайн, читайте далі.

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5 жовтня

Дискусія "Війна для початківців: розмова Озрена Кебо та Катерини Калитко" – 13:00 – 13:45 – Порохова вежа (3 поверх).

Чи можуть книги про минулі війни підготувати до майбутніх? Бесіда про схожість і відмінності між війною на Балканах і війною росії проти України.

Дискусія "Пам'ятаючи наш шлях у майбутнє" – 14:30 – 15:30 – Порохова вежа (3 поверх).

Дискусія "Війна як крах цивілізації: чи буде щастя після війни?" – 16:00 – 17:20 – Порохова вежа (3 поверх).

Під час дискусії розмірковуватимуть, як спілкуватися з людьми, які пережили війну, чи можливо знову відчути щастя після травми та як впливає війна на прогрес.

6 жовтня

Розмова Володимира Арєнєва та Джонатана Страуда – 11:00 – 12:00 – Порохова вежа (3 поверх).

Читання "Kobylyanska-live: щоденники, автобіографія, листи" – 12:00 – 12:45 – Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України.

Учасники матимуть можливість послухати уривки зі щоденника та неопублікованих листів Ольги Кобилянської, пізнати її глибше як людину, письменницю, феміністку й жінку, яка свого часу не побоялася першою освідчитися чоловікові.

Дискусія "Свобода думки vs індоктринація" – 13:00 – 14:00 – Порохова вежа (3 поверх).

Як можна знищити ідентичність цілого народу і нав'язати йому нову? Це мета росії в Україні. Які методи вони використовують; чи працюють вони, і як це порівнювати з іншими прикладами в усьому світі та в історії?

Дискусія "Екзистенціальна стійкість: як глобальні історичні зміни впливають на нас" – 14:30 – 15:50 – Порохова вежа (3 поверх).

Як література допомагає нам зрозуміти історичний поворотний момент, який зараз відбувається в Україні? Чому так багато не хочуть перемоги цього нового героя, цієї нової політичної нації? І як література може допомогти цим скептикам зрозуміти пошуки та подвиги України, відчути українців, навчитися на помилках минулого?

Зникомі слова, зникомі люди. Розмова Катерини Міхаліциної та Олени Лотоцької – 15:00 – 15:45 – Книгарня Є.

Як відчитувати чужий досвід? Які історії ховаються у скрині пам'яті кожного з нас? І як нам передавати цю пам'ять далі?

Презентація "Жіноче лідерство під час війни: як описувати і документувати суб'єктність жінки під час війни" – 17:00 – 17:45 – Львівська обласна бібліотека для юнацтва імені Романа Іваничука.

7 жовтня

Дискусія "Російсько-українська війна: чи буде визнано геноцид Росії в Україні?" – 16:00 – 16:45 – Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України.

Панельна дискусія з презентацією книжки про перспективи міжнародного визнання злочинів РФ в Україні геноцидом.

Ніч (вечір) поезії та музики – 18:00 – 22:30 – Львівський театр ляльок. Нижній зал.

Ніч поезії й музики – традиційно один з найпопулярніших заходів Львівського міжнародного BookForum. Це поєднання найкращої поезії іноземних та українських учасників фестивалю з прогресивною музикою відомих українських гуртів.

Презентація "[dasein: оборона присутності]" Ярини Чорногуз" – 18:00 – 18:45 – Львівська обласна бібліотека для юнацтва імені Романа Іваничука.

Презентація нової книжки поезій військової та поетки Ярини Чорногуз.

Дискусія "Бабин Яр. Пам'яті жертв трагедії" – 19:30 – 20:30 – Порохова вежа (3 поверх).

8 жовтня

Дискусія "В сім'ї вольній, новій… Як ми творимо близькість в умовах війни" – 11:30 – 12:50 – Порохова вежа (3 поверх).

Воєнний контекст суттєво вплинув на приватне життя. Ця розмова пропонує рефлексію про те, якими будуть наші стосунки після війни.

Дискусія "Чи існувала українська радянська література? Неканонічний канон, класики і пісні про Сталіна" – 13:00 – 13:45 – Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України.

Якою була ідентичність українського радянського письменника? Максим Рильський, Ірина Вільде та інші. Що це були за люди? Що вони писали і як читати створені ними тексти зараз?

Дискусія "Жінки, війна і справедливість: пам'яті Вікторії Амеліної" – 13:30 – 14:30 – Порохова вежа (3 поверх).

Розмова пам'яті доброї подруги фестивалю Вікторії Амеліної, яка загинула у липні 2023 року після російського ракетного обстрілу Краматорська.

Презентація книжки "Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші" Володимира Вакуленка-К. – 16:30 – 17:30 – Порохова вежа (3 поверх).

Щоденник Володимира Вакуленка-К. – болючі й правдиві записи, які вмістили в себе його думки та спостереження від початку повномасштабного вторгнення і під час окупації Ізюма та його рідного села Капитолівка на Харківщині. Аж до викрадення рашистами, неминучість якого усвідомлював, як і те, що в нього мало шансів вижити – бо українець, бо волонтер і активіст, бо має гідність. Якими стають люди? Що відкривається перед очима та в серці?

Розмова Арта Шпігельмана з Олександром Михедом – 20:30 – 21:30 – Порохова вежа (3 поверх).

Арт Шпігельман – найвідоміший альтернативний карикатурист у світі. Коли його графічний роман "Маус: Сповідь уцілілого" отримав спеціальну Пулітцерівську премію в 1992 році за яскраве зображення Голокосту та його наслідків, критики та широка аудиторія визнали, що комікс здатний досліджувати складні естетичні, моральні та культурні теми.