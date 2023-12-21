Коли у школах Рівного та області розпочнуться зимові канікули і скільки триватимуть

У Рівному учні йдуть на відпочинок від навчання з наступного тижня. Зимові канікули при цьому триватимуть у школах міста два тижні.

Так, діти у Рівному відпочиватимуть з 25 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року включно, заявив начальник управління освіти міста Андрій Мазур. Учні в області мають інший графік відпочинку від навчання.

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Коли будуть зимові канікули у школах Рівного 2023 – 2024

Учні на Рівненщині перебуватимуть на зимових канікулах два або три тижні.

Деякі школи вже вийшли на канікули, а інші ще навчаються,

– написав в.о. голови Рівненської ОДА Сергій Подолін у телеграмі.

І додав, що понад 300 шкіл області запланували три тижні зимових канікул і майже 200 шкіл – двотижневі.

Ті учні, які взимку не вчитимуться три тижні, не ходили на канікули восени.

Подолін також зауважив, що у деяких школах канікули тривають вже. В інших семестр завершиться напередодні нового року.

Коли учні в Україні йдуть на зимові канікули

В Україні кожна школа на сьогодні може самостійно складати графік канікул.

Так, тривалість відпочинку учнів у різних регіонах відрізняється.

Зазвичай школярі цієї зими відпочивають від двох тижнів до місяця.

Усе залежить від того, чи запланували у їхніх школах канікули восени 2023 року та навесні 2024 року.