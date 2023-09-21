1 вересня в Україні стартував новий навчальний рік. Пів мільйона учнів знову сіли за парти, попри повномасштабну війну. А вже через тиждень вони вітатимуть своїх учителів із професійним святом.

Тож школярам варто готуватися до свята заздалегідь. Коли в Україні відзначатимуть День вчителя у 2023 році, розповість 24 Канал.

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День учителя в Україні – коли святкують у 2023 році

Зазвичай у нашій країні День вчителя відзначають у першу неділю жовтня. 2023 року педагоги відзначатимуться професійне свято у неділю, 1 жовтня. Однак учні, як зазвичай, вітатимуть своїх наставників напередодні – у п'ятницю, 29 вересня.

Зауважимо, що 1 жовтня – свято не лише у вчителів, а й усіх педагогічних працівників та освітян.

День вчителя – історія

Це свято почали відзначати ще у ХІХ столітті. Однак масово – аж у другій половині ХХ століття.

В 1994 році ЮНЕСКО схвалила 5 жовтня міжнародним святом – Днем вчителя. Опісля свято почали відзначати в усьому світі. Того ж року Указ Президента України "Про День працівника освіти" це свято погодив і у нашій державі.

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Як святкують День вчителя під час повномасштабної війни

День вчителя в Україні є робочим днем. Цього дня або напередодні у школах організовують різноманітні святкові заходи. Таким чином діти дякують педагогам за знання.

Однак у час повномасштабної війни з Росією батьки учнів і навіть самі вчителі закликають школярів не дарувати їм квіти та подарунки. Гроші вони просять скеровувати на ЗСУ.

Так, 2022 року у багатьох школах та ліцеях України кошти, за які планували купити подарунки педагогам, віддали на армію.