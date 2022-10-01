Багато українських школярів все ж у свято дякують педагогам за знання і дарують подарунки. Проте є школи, у яких закликають віддати ці гроші на українську армію. Більше читайте у матеріалі 24 каналу.

Читайте Як оригінально привітати педагогів: добірка сценаріїв на День вчителя

Луцькі школярі збирають на безпілотник

Учні ліцею №2 у Луцьку вирішили не купувати подарунки вчителям, а віддати гроші на безпілотник для волинських воїнів стрілецького батальйону однієї з військових частин.

Директор ліцею Роман Поліщук каже, що вони вже тривалий час співпрацюють з благодійним фондом та збирають необхідні речі для військових. Допомогу віддають волонтерам, які везуть її воїнам на фронт. Зараз військовим потрібний безпілотник, тож освітяни та учні ліцею активно збирають на нього кошти. Очікуваний подарунок хочуть передати особисто. Натомість вчителям, каже директор, діти мають просто подякувати за отримані знання.

Одещина: замість квітів вчителям – аптечки для ЗСУ

На Одещині вчительки Біляївського ліцею №2 цього року попросили дітей та їхніх батьків нічого не дарувати на День вчителя. Ці гроші хочуть скерувати на необхідне для ЗСУ. Так, педагоги оголосили акцію "Замість квітів вчителям - допоможіть наповнити аптечки для наших захисників". У ліцеї також наголошують: учителі намагаються наблизити перемогу України у війні. Навіть готують їжу для захисників, печуть смаколики, ліплять вареники, збирають необхідні речі, донатять кошти. Педагоги при цьому кажуть, що не можуть святкувати, коли у країні гинуть люди.

У тему З Днем учителя 2022: гарні привітання у прозі та віршах для педагога та викладача

Вчителі на Миколаївщині "наближають перемогу разом"

Долучаються до допомоги українським воїнам і педагоги у Миколаївській області. Так, Первомайська гімназія №5 оголосила акцію "Наближаємо Перемогу разом". Педагоги вважають, що найкращим подарунком їм на професійне свято буде перемога України у війні проти Росії. Тож освітяни пропонують кошти, заплановані на квіти для вчителів, віддати на потреби ЗСУ. У фоє навчального закладу навіть встановили спеціальну скриньку для пожертв. Усі гроші, які туди віддадуть працівники гімназії, учні та їхні батьки, скерують на необхідну покупку для воїнів на фронт або поранених військовослужбовців, які лікуються у місцевих шпиталях.

День учителя в Україні – коли святкують у 2022 році

В Україні День працівників освіти згідно з Указом президента від 11 вересня 1994 року відзначають у першу неділю жовтня. У 2022 році День учителя припадає на 2 жовтня. Однак у закладах освіти це свято традиційно відзначають у четвер або п'ятницю напередодні. При цьому це свято не потребує спеціального державного вихідного.