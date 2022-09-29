Однак навіть у цей непростий час варто оригінально привітати свого вчителя. Як це зробити, читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Коли в Україні відзначатимуть День вчителя у 2022 році

Коли відзначають День учителя у 2022 році

В Україні День працівників освіти відзначають у першу неділю жовтня. У 2022 році День учителя припадає на 2 жовтня. Натомість учні вітають своїх педагогів вже у четвер або п'ятницю напередодні.

Як святкують День вчителя в Україні

Зазвичай українські школярі дякують вчителям за працю так: дарують подарунки, виготовляють листівки та стінгазети, готують урочисті концерти, організовують "солодкі столи". Однак цього року через війну це свято не відзначатимуть як зазвичай. Втім, якщо ви все-таки маєте можливість організувати свято, вітайте своїх наставників та дякуйте їм за отримані знання.

Що оригінального організувати, аби привітати вчителів

Аби оригінально привітали своїх наставників, учні можуть організувати:

День самоврядування, коли школярі міняються з педагогами ролями;

музичну програму "Пісня року";

сценарій-казку на сучасний лад;

свято у формі телепередачі;

середньовічну історію для вчителів;

свято за сюжетом мультфільму або фільму.

Читайте Що подарувати вчителю у свято – добірка

Добірка сценаріїв до Дня вчителя

Також пропонуємо вам сценарії для святкування Дня вчителя, які створили самі педагоги.

І найголовніше: якщо ж ваш вчитель чи вчителька пішли захищати нашу Батьківщину на фронт, найкращим подарунком для них буде ваше щире і веселе відеопривітання, а також подяка за знання.

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