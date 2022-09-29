Однак навіть у цей непростий час варто оригінально привітати свого вчителя. Як це зробити, читайте у матеріалі 24 каналу.
Важливо Коли в Україні відзначатимуть День вчителя у 2022 році
Коли відзначають День учителя у 2022 році
В Україні День працівників освіти відзначають у першу неділю жовтня. У 2022 році День учителя припадає на 2 жовтня. Натомість учні вітають своїх педагогів вже у четвер або п'ятницю напередодні.
Як святкують День вчителя в Україні
Зазвичай українські школярі дякують вчителям за працю так: дарують подарунки, виготовляють листівки та стінгазети, готують урочисті концерти, організовують "солодкі столи". Однак цього року через війну це свято не відзначатимуть як зазвичай. Втім, якщо ви все-таки маєте можливість організувати свято, вітайте своїх наставників та дякуйте їм за отримані знання.
Що оригінального організувати, аби привітати вчителів
Аби оригінально привітали своїх наставників, учні можуть організувати:
- День самоврядування, коли школярі міняються з педагогами ролями;
- музичну програму "Пісня року";
- сценарій-казку на сучасний лад;
- свято у формі телепередачі;
- середньовічну історію для вчителів;
- свято за сюжетом мультфільму або фільму.
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Добірка сценаріїв до Дня вчителя
Також пропонуємо вам сценарії для святкування Дня вчителя, які створили самі педагоги.
- "Вітаємо Вас, любі педагоги" Олени Ковтонюк. Це сценарій свята до Дня вчителя, таймінг – 25 – 35 хвилин. Короткий та чіткий зміст матеріалу для привітання вчителів. Учні пропонують своїм наставникам "проїхатися" станціями гімназійного життя: першовересневою (ніч у школі напередодні першого вересня), психологічною (важкий труд вчителя та подяка йому від учнів), офіційно-діловою (школярі дякують за наставництво та клянуться бути гідними людьми).
- "День вчителя" Оксани Кручаненко. Це гумористичний сценарій до Дня вчителя, який містить веселі сценки привітання педагогів зі святом. Ці сценки нібито розгортаються під час прямого ефіру спеціального вчительського телеканалу. Родзинкою заходу стає вручення особливих нагород кращим учителям школи.
- "Привітання до Дня вчителя" Оксани Берсеньової. Цей матеріал можна використати для привітання вчителів школи з їхнім професійним святом. Сценарій містить багато варіантів привітань: як гумористичних, так і зворушливих.
- "Усміхніться, вчителю, Вас вітають джентльмени!" Лариси Біль. Це сценарій до Дня вчителя, де ведучими є хлопчики-джентльмени.
- "Вчительська осінь" Олени Апросяненко. Цей захід висвітлює історію школи, учні згадують директорів та вчителів та учнів, які прославили школу після її закінчення.
- "Святковий концерт до Дня вчителя" Зінаїди Дениско. Цей сценарій дасть можливість учням виконати роль вчителя. На завершення дня в актовій залі школярі вітають вчителів.
- "Квест до Дня вчителя «Нова українська школа" Галини Корнієць. Це сценарій святково-розважальної програми для вчителів з інтерактивною формою проведення. Учителів старшокласники не тільки вітають, а й пропонують їм побути в ролі учнів, подивитися на себе очима дітей, запрошують до спільного танцю.
- "Всі вчителі – це ще трішечки учні" Валентини Ангелової. Цей сценарій свята до Дня вчителя поданий у віршованій формі. Учні вітають своїх педагогів та дякують їм за роботу і підтримку.
- "День вчителя" Олени Дмитренко. Це віршований сценарій свята для початкової школи. Під час святкування діти вітають своїх вчителів, зачитують цікаві вірші, дякуючи їм за підтримку та навчання.
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