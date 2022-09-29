Однако даже в это непростое время следует оригинально поздравить своего учителя. Как это сделать читайте в материале 24 канала.
Важно Когда в Украине будут отмечать День учителя в 2022 году
Когда отмечают День учителя в 2022 году
День работников образования отмечают в первое воскресенье октября. В 2022 году День учителя выпадает на 2 октября. Ученики приветствуют своих педагогов уже в четверг или пятницу накануне.
Как празднуют День учителя в Украине
Обычно украинские школьники благодарят учителей за труд так: дарят подарки, изготавливают открытки и стенгазеты, готовят торжественные концерты, организуют "сладкие столы". Однако в этом году из-за войны этот праздник не будут отмечать как обычно. Впрочем, если вы все-таки имеете возможность организовать праздник, поздравляйте своих наставников и благодарите их за полученные знания.
Что оригинального организовать, чтобы поздравить учителей
Чтобы оригинально поздравили своих наставников, учащиеся могут организовать:
- День самоуправления, когда школьники меняются с педагогами ролями;
- музыкальную программу "Песня года";
- сценарий-сказку на современный лад;
- праздник в форме телепередач;
- средневековую историю для учителей;
- праздник по сюжету мультфильма или фильма.
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Подборка сценариев ко Дню учителя
Также предлагаем сценарии для празднования Дня учителя, которые создали сами педагоги.
- "Приветствуем Вас, дорогие педагоги" Елены Ковтонюк. Это сценарий праздника ко Дню учителя, тайминг – 25 – 35 минут. Краткое и четкое содержание материала для поздравления учителей. Учащиеся предлагают своим наставникам "проехаться" по станциям гимназической жизни: первосентябрьской (ночь в школе накануне первого сентября), психологической (тяжелый труд учителя и благодарность ему от учеников), официально-деловой (школьники благодарят за наставничество и клянутся быть достойными людьми).
- "День учителя" Оксаны Кручаненко. Это юмористический сценарий ко Дню учителя, содержащий веселые сценки поздравления педагогов с праздником. Эти сценки якобы разворачиваются во время прямого эфира специального учительского телеканала. Изюминкой мероприятия становится вручение особых наград лучшим учителям школы.
- "Поздравление ко Дню учителя" Оксаны Берсеневой. Этот материал можно использовать для приветствия учителей школы с их профессиональным праздником. Сценарий содержит множество вариантов поздравлений: как юмористических, так и трогательных.
- "Улыбнитесь, учитель, Вас приветствуют джентльмены! " Ларисы Биль. Это сценарий ко Дню учителя, где ведущими являются мальчики-джентльмены.
- "Учительская осень" Елены Апросяненко. Это мероприятие освещает историю школы, ученики вспоминают директоров и учителей и учеников, прославивших школу после ее окончания.
- "Праздничный концерт ко Дню учителя" Зинаиды Дениско. Этот сценарий позволит учащимся исполнить роль учителя. В завершение дня в актовом зале школьники поздравляют учителей.
- Квест ко Дню учителя "Новая украинская школа" Галины Корниец. Это сценарий празднично развлекательной программы для учителей с интерактивной формой проведения. Учителей старшеклассники не только поздравляют, но и предлагают им побыть в роли учащихся, посмотреть на себя глазами детей, приглашают к совместному танцу.
- "Все учителя – это еще немного ученики" Валентины Ангеловой. Этот сценарий праздника ко Дню учителя представлен в стихотворной форме. Ученики поздравляют своих педагогов и благодарят их за работу и поддержку.
- "День учителя" Елены Дмитренко. Это стихотворный сценарий праздника для начальной школы. Во время празднования дети поздравляют своих учителей, зачитывают интересные стихи, благодаря их за поддержку и обучение.
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