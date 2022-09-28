У час повномасштабної війни вчителі продовжують виконувати свою важливу місію, часто у непростих умовах. Що ж подарувати педагогові на свято, читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Коли в Україні відзначатимуть День вчителя у 2022 році

Коли відзначають День учителя у 2022 році

У нашій державі День працівників освіти відзначають у першу неділю жовтня. У 2022 році День учителя припадає на 2 жовтня. Однак у школах вчителів вітають вже у четвер або п'ятницю напередодні.

Як святкують День вчителя в Україні

Зазвичай українські школярі дякують вчителям за працю так: дарують подарунки, виготовляють листівки та стінгазети, готують урочисті концерти, організовують "солодкі столи". У багатьох школах також організовують день самоврядування. У цей час старшокласники стають вчителями і під егідою педагогів проводять уроки. Також часто на свято вчителі отримують державні нагороди і звання.

Однак цього року через війну це свято не відзначатимуть як зазвичай. Тим більше, що в окремих регіонах України діти вчаться лише онлайн або взагалі залишилися без школи через росію.

Що можна подарувати учителям

Однак навіть у такий складний час варто дякувати своїм вчителям за працю та турботу. При цьому варто врахувати індивідуальні особливості педагога та його хобі. Тож пропонуємо добірку найкращих та оригінальних подарунків для педагогів.

  • Подушка, кружка чи футболка з оригінальним написом;
  • ваза з ініціалами та написом "Найкращий вчитель / ка";
  • канцелярський органайзер;
  • сертифікат у книгарню чи цікаву книгу;
  • набір кави або чаю;
  • флешка чи навушники;
  • сертифікат на освітній курс;
  • оригінальний блокнот;
  • цікаву рамку для фото;
  • набір солодощів із подяками від учнів;
  • намальований портрет;
  • оригінальний годинник на стіну;
  • для класного керівника – фотоальбом зі спільними фото класу.

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Подарунки для жінки-вчителя

  • квіти або квітковий чи фруктовий кошик;
  • сертифікат на покупку косметики чи одягу;
  • набір солодощів;
  • органайзер для косметики;
  • квиток у театр чи оперу.

Подарунки для чоловіка-вчителя

  • квиток на спортивний матч;
  • павербанк з ініціалами вчителя
  • сертифікат в магазин спорттоварів;
  • настільні ігри.

Що не варто дарувати педагогові

  • гроші;
  • дорогі прикраси;
  • алкоголь.

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