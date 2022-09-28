У час повномасштабної війни вчителі продовжують виконувати свою важливу місію, часто у непростих умовах. Що ж подарувати педагогові на свято, читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Коли в Україні відзначатимуть День вчителя у 2022 році

Коли відзначають День учителя у 2022 році

У нашій державі День працівників освіти відзначають у першу неділю жовтня. У 2022 році День учителя припадає на 2 жовтня. Однак у школах вчителів вітають вже у четвер або п'ятницю напередодні.

Як святкують День вчителя в Україні

Зазвичай українські школярі дякують вчителям за працю так: дарують подарунки, виготовляють листівки та стінгазети, готують урочисті концерти, організовують "солодкі столи". У багатьох школах також організовують день самоврядування. У цей час старшокласники стають вчителями і під егідою педагогів проводять уроки. Також часто на свято вчителі отримують державні нагороди і звання.

Однак цього року через війну це свято не відзначатимуть як зазвичай. Тим більше, що в окремих регіонах України діти вчаться лише онлайн або взагалі залишилися без школи через росію.

Що можна подарувати учителям

Однак навіть у такий складний час варто дякувати своїм вчителям за працю та турботу. При цьому варто врахувати індивідуальні особливості педагога та його хобі. Тож пропонуємо добірку найкращих та оригінальних подарунків для педагогів.

Подушка, кружка чи футболка з оригінальним написом;

ваза з ініціалами та написом "Найкращий вчитель / ка";

канцелярський органайзер;

сертифікат у книгарню чи цікаву книгу;

набір кави або чаю;

флешка чи навушники;

сертифікат на освітній курс;

оригінальний блокнот;

цікаву рамку для фото;

набір солодощів із подяками від учнів;

намальований портрет;

оригінальний годинник на стіну;

для класного керівника – фотоальбом зі спільними фото класу.

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Подарунки для жінки-вчителя

квіти або квітковий чи фруктовий кошик;

сертифікат на покупку косметики чи одягу;

набір солодощів;

органайзер для косметики;

квиток у театр чи оперу.

Подарунки для чоловіка-вчителя

квиток на спортивний матч;

павербанк з ініціалами вчителя

сертифікат в магазин спорттоварів;

настільні ігри.

Що не варто дарувати педагогові

гроші;

дорогі прикраси;

алкоголь.

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