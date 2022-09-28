У час повномасштабної війни вчителі продовжують виконувати свою важливу місію, часто у непростих умовах. Що ж подарувати педагогові на свято, читайте у матеріалі 24 каналу.
Важливо Коли в Україні відзначатимуть День вчителя у 2022 році
Коли відзначають День учителя у 2022 році
У нашій державі День працівників освіти відзначають у першу неділю жовтня. У 2022 році День учителя припадає на 2 жовтня. Однак у школах вчителів вітають вже у четвер або п'ятницю напередодні.
Як святкують День вчителя в Україні
Зазвичай українські школярі дякують вчителям за працю так: дарують подарунки, виготовляють листівки та стінгазети, готують урочисті концерти, організовують "солодкі столи". У багатьох школах також організовують день самоврядування. У цей час старшокласники стають вчителями і під егідою педагогів проводять уроки. Також часто на свято вчителі отримують державні нагороди і звання.
Однак цього року через війну це свято не відзначатимуть як зазвичай. Тим більше, що в окремих регіонах України діти вчаться лише онлайн або взагалі залишилися без школи через росію.
Що можна подарувати учителям
Однак навіть у такий складний час варто дякувати своїм вчителям за працю та турботу. При цьому варто врахувати індивідуальні особливості педагога та його хобі. Тож пропонуємо добірку найкращих та оригінальних подарунків для педагогів.
- Подушка, кружка чи футболка з оригінальним написом;
- ваза з ініціалами та написом "Найкращий вчитель / ка";
- канцелярський органайзер;
- сертифікат у книгарню чи цікаву книгу;
- набір кави або чаю;
- флешка чи навушники;
- сертифікат на освітній курс;
- оригінальний блокнот;
- цікаву рамку для фото;
- набір солодощів із подяками від учнів;
- намальований портрет;
- оригінальний годинник на стіну;
- для класного керівника – фотоальбом зі спільними фото класу.
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Подарунки для жінки-вчителя
- квіти або квітковий чи фруктовий кошик;
- сертифікат на покупку косметики чи одягу;
- набір солодощів;
- органайзер для косметики;
- квиток у театр чи оперу.
Подарунки для чоловіка-вчителя
- квиток на спортивний матч;
- павербанк з ініціалами вчителя
- сертифікат в магазин спорттоварів;
- настільні ігри.
Що не варто дарувати педагогові
- гроші;
- дорогі прикраси;
- алкоголь.
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