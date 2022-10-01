Многие украинские школьники все же в праздник благодарят педагогов за знания и дарят подарки. Однако есть школы, где призывают отдать эти деньги на украинскую армию. Больше читайте в материале 24 канала.

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Луцкие школьники собирают на беспилотник

Ученики лицея №2 в Луцке решили не покупать подарки учителям, а отдать деньги на беспилотник для волынских воинов стрелкового батальона одной из воинских частей.

Директор лицея Роман Полищук говорит, что они уже долго сотрудничают с благотворительным фондом и собирают необходимые вещи для военных. Помощь отдают волонтерам, которые везут ее воинам на фронт. Сейчас военным нужен беспилотник, поэтому педагоги и ученики лицея активно собирают на него средства. Ожидаемый подарок хотят передать лично. Вместо этого учителей, говорит директор, дети должны просто поблагодарить за полученные знания.

Одесская область: вместо цветов учителям – аптечки для ВСУ

В Одесской области учительницы Беляевского лицея №2 в этом году попросили детей и их родителей ничего не дарить на День учителя. Эти деньги хотят направить на необходимое для ВСУ. Так, педагоги объявили акцию "Вместо цветов учителям – помогите наполнить аптечки для наших защитников". В лицее также отмечают: учителя пытаются приблизить победу Украины в войне. Даже готовят еду для защитников, пекут вкусности, лепят вареники, собирают необходимые вещи, донатят средства. Педагоги при этом говорят, что не могут праздновать, когда в стране гибнут люди.

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Учителя на Николаевщине "приближают победу вместе"

Приобщаются к помощи украинским воинам и педагоги Николаевской области. Так, Первомайская гимназия №5 объявила акцию "Приближаем Победу вместе". Педагоги считают, что самым лучшим подарком им на профессиональный праздник будет победа Украины в войне против России. Так что педагоги предлагают средства, запланированные на цветы для учителей, отдать на нужды ВСУ. В фойе учебного заведения даже установили специальный ящик для пожертвований. Все деньги, которые отдадут туда работники гимназии, ученики и их родители, направят на необходимые покупки для воинов на фронт или раненых военнослужащих, лечащихся в местных госпиталях.

День учителя в Украине – когда празднуют в 2022 году

В Украине День работников образования согласно Указу президента от 11 сентября 1994 отмечают в первое воскресенье октября. В 2022 году День учителя приходится на 2 октября. Однако в учебных заведениях этот праздник традиционно отмечают в четверг или пятницу накануне. При этом этот праздник не нуждается в специальном государственном выходном.