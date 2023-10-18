Частина учнів не відпочиватиме: коли будуть осінні канікули на Київщині та Тернопільщині
Школи в Україні можуть самостійно формувати графіки канікул. Навіть мають право перенести відпочинок школярів на інший час.
Все ж у школах на Тернопільщині та Київщині передбачили осінні канікули. Але не у всіх громадах. Коли учні у Київській та Тернпільській областях підуть на осінні канікули, підкаже Освіта 24.
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Коли осінні канікули у школах Київщини
Школярі на Київщині восени відпочиватимуть від навчання у різний час, уточнили у Департаменті освіти і науки Київської ОВА. Дати залежать від структури і тривалості навчального року, а також терміну зимових канікул.
Так, 284 школи – близько половини усіх – запланували осінні канікули на період 23 – 29 жовтня. З 30 жовтня по 5 листопада матимуть канікули учні ще 212 закладів обалсті. У 4 школах запланували осінніій відпочинок дітей в інші терміни.Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.
Натомість перенесли осінні канікули на зиму у 130 школах у Маловільшанській, Ставищенській, Таращанській, Переяславській, Пристоличній, Дівичківській, Калинівській та Кожанській громадах.
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Коли учні на Тернопільщині йдуть на осінній відпочинок
У школах 46 громадах Тернопільської області запланували осінні канікули. Діти відпочиватимуть тиждень. У ще 9 громадах школярі не відпочиватимуть восени 2023 року, розповіла очільниця обласного департаменту освіти і науки Ольга Хома.
Вона уточнила, що у 25 громадах канікули стартують 23 жовтня; у ще 21 громаді – 28, 29, 30 жовтня. І додала, що перенесення осінніх канікул на зиму зумовлене бажанням зекономити на енергоносіях.