Так, у Мукачеві вирішили не відпускати дітей на осінні канікули. Натомість взимку школярі відпочиватимуть довше, ніж зазвичай.

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В одному з міст зимові канікули у школах триватимуть місяць

Педагогічні ради шкіл та управління освіти міста вирішили не погоджувати осінній відпочинок учнів у 2023 році.

Натомість учні підуть на тривалі канікули взимку.

Зимовий відпочинок школярів стартує 23 грудня 2023 року і триватиме до 21 січня 2024 року.

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Яка структура навчального року у школах Мукачева

Перший семестр розпочався 1 вересня і триватиме до 22 грудня 2023 року.

Другий семестр стартує з 22 січня і закінчиться 31 травня 2024 року.

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У школах однієї з областей України можуть запровадити довготривалі канікули