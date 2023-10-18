Так, в Мукачево решили не отпускать детей на осенние каникулы. Зимой же школьники будут отдыхать дольше, чем обычно.
Смотрите также Когда будут каникулы осенью 2023 года в школах Черновцов и Ровно
В одном из городов зимние каникулы в школах продлятся месяц
Педагогические советы школ и управление образования города решили не согласовывать осенний отдых учащихся в 2023 году.
Ученики же пойдут на длительные каникулы зимой.
Зимний отдых школьников стартует 23 декабря 2023 и продлится до 21 января 2024 года.
Какая структура учебного года в школах Мукачево
Первый семестр начался 1 сентября и продлится до 22 декабря 2023 года.
Второй семестр стартует с 22 января и завершится 31 мая 2024 года.
Смотрите также Когда учащиеся на Волыни и Хмельнитчине идут на осенние каникулы
В школах одной из областей Украины могут ввести длительные каникулы
- Учеников Львовщины могут отправить на длительные каникулы.
- Это произойдет в случае, если этого потребует, в частности, энергетическая ситуация, рассказал 24 Каналу директор департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паска.
- При этом чиновник заявил: решение о каникулах каждая школа в области будет принимать самостоятельно.