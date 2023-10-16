На графики и продолжительность отдыха школьников влияют разные факторы. Когда осенние каникулы в 2023 году в школах Ровно и Черновцов, рассказывает Образование 24.
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Когда осенние каникулы в школах Ровно 2023
Школьники в Ровно пойдут на осенний отдых от учебы.
Каникулы в школах города стартуют 23 октября и завершатся 29 октября, известили в городском управлении образования
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Когда будут отдыхать школьники в Черновцах
В черновицких школах запланировали также осенние каникулы. В городском управлении образования назвали предварительные даты отдыха детей.
Часть школьников будет отдыхать 23 – 27 октября. Еще часть учащихся – в течение 30 октября – 3 ноября. Однако школы сами могут устанавливать и изменять даты отдыха детей.