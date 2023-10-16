На графики и продолжительность отдыха школьников влияют разные факторы. Когда осенние каникулы в 2023 году в школах Ровно и Черновцов, рассказывает Образование 24.

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Когда осенние каникулы в школах Ровно 2023

Школьники в Ровно пойдут на осенний отдых от учебы.

Каникулы в школах города стартуют 23 октября и завершатся 29 октября, известили в городском управлении образования