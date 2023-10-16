Для большинства учеников Харьковщины отдых от обучения стартует 23 октября. Другие будут ждать каникул еще две недели.

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Когда осенние каникулы в школах Харьковщины 2023

Осенние каникулы начнутся 30 октября в таких общинах области:

Валковской;

Изюмский;

Сахновщинский;

Натальинский;

Купянский;

Лозовский;

Высочанский;

Слобожанской;

Малиновской.

А также частях Роганской, Печенежской, Змиевской, Дергачевской, Ольхуватской и Золочевской общин.

Отметим, что школы могут самостоятельно составлять графики каникул или переносить их на другой период года.

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