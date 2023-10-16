Так, для більшості учнів Харківщини відпочинок від навчання стартує 23 жовтня. Інші чекатимуть на канікули ще два тижні.

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Коли осінні канікули у школах Харківщини 2023

Осінні канікули розпочнуться 30 жовтня у таких громадах області:

Валківській;

Ізюмській;

Сахновщинській;

Наталинській;

Куп'янській;

Лозівській;

Височанській;

Слобожанській;

Малинівській.

А також частинах Роганської, Печенізької, Зміївської, Дергачівської, Вільхуватської та Золочівської громад.

Зазначимо, що школи можуть самостійно складати графіки канікул або переносити їх на інший період року.

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Коли осінні канікули у школах Харкова 2023