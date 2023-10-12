У департаменті освіти Харківської міськради зазначили, що відпочинок дітей запланували на останній тиждень жовтня. При цьому назвали дати осінніх канікул.

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Коли осінні канікули у школах Харкова 2023

Осінні канікули у школах Харкові у 2023 році розпочнуться 23 жовтня. Діти відпочиватимуть від навчання до 29 жовтня.

Взимку школярі теж підуть на відпочинок. Він триватиме два тижні.

Зауважимо також, що департамент науки і освіти Харківської ОВА поки не повідомив дати осінніх канікул у школах Харківської області.

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Чи можуть змінити дати канікул

Що важливо, про те, які встановлювати дати канікул і чи їх організовувати взагалі, вирішує місцева влада. Міносвіти України лише визначило дати початку та завершення цього навчального року.

Графіки відпочинку дітей можуть відрізнятися залежно від регіону, міста і навіть конкретної школи.

Що цікаво, дати відпочинку учнів, зважаючи на повномасштабну війну в Україні, можуть змінювати. На це може вплинути, зокрема, ситуація в енергетичній сфері.