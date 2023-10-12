В департаменте образования Харьковского горсовета отметили, что отдых детей запланирован на последнюю неделю октября. При этом назвали даты осенних каникул.

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Когда осенние каникулы в школах Харькова 2023

Осенние каникулы в Харькове в 2023 году начнутся 23 октября. Дети будут отдыхать от учебы до 29 октября.

Зимой школьники тоже уйдут на отдых. Он продлится две недели.

Отметим также, что департамент науки и образования Харьковской ОВА пока не сообщил даты осенних каникул в школах Харьковской области.

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Могут ли изменить даты каникул

Что важно, о том, какие устанавливать даты каникул и их организовывать вообще, решают местные власти. Минобразования Украины только определило даты начала и завершения этого учебного года.

Графики отдыха детей могут различаться в зависимости от региона, города и даже конкретной школы.

Что интересно, дать отдыха учеников, учитывая полномасштабную войну в Украине, могут менять. На это может оказать влияние, в частности, ситуация в энергетической сфере.