Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский рассказывал, что второй семестр для столичных школьников продлится в пределах 8 января – 31 мая 2024 года. Он также сообщил, когда будут осенние каникулы в школах Киева в 2023 году.
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Когда осенние каникулы в школах Киева 2023
В рамках учебного года 2023 – 2024 в школах Киева предусмотрели осенние каникулы. Они продлятся неделю.
Ученики уйдут на отдых 23 октября и будут отдыхать 29 октября 2023 года.
В целом этот учебный год в Киеве продлится с 1 сентября 2024 года по 28 июня 2024 года.
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Как учатся школьники в Киеве в этом учебном году
- Формат работы каждая школа определяет самостоятельно.
- Расписание занятий директора должны составлять в соответствии с количеством желающих учиться очно и емкости укрытия.
- Последние звонки будут раздаваться в школах Киева 31 мая 2024 года.
- Если возникнет необходимость, власти столицы внесут изменения в структуру учебного года.