Таких областей, зокрема, три. Де школярі не матимуть осінніх канікул у 2023 році, розповідає 24 Канал.

Читайте Осінні канікули 2023 будуть не всюди: коли учні відпочиватимуть у різних регіонах України

Школярі у трьох областей України залишаться без осінніх канікул

Івано-Франківщина

Так, школярі в Івано-Франківську не підуть на осінні канікули. Їхній відпочинок стартує аж в кінці грудня. При цьому триватиме місяць, інформували чиновники мерії.

Львівщина

На Львівщині учні підуть на осінні канікули. Але не всі. Як поінформували в освітньому департаменті Львівської ОВА, у 4 громадах перенесли осінній відпочинок школярів на зиму. Таким чином школи та громади хочуть зекономити енергоресурси та мінімізувати вплив можливих блекаутів.

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Київщина

Учні у Переяславській громаді також не матимуть осінніх канікул. Однак вони відпочиватимуть взимку довше. Але це попереднє рішення, графік ще можуть змінити, уточнив начальник відділу освіти Переяславської міської ради Петро Ярмоленко Proslav. Він додав: поки дозволяє безпекова й енергетична ситуація, учні у громаді навчатимуться.

Для першокласників передбачені додаткові канікули: з 23 по 27 жовтня. Але це також попереднє рішення, заявив Ярмоленко.